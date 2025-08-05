ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নয়াবাজার ডিগ্রি কলেজে ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ আগষ্ট, ২০২৫, রবিবার সকালে এ কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।
এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়া এবং তাদের মাঝে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগিয়ে তোলা।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া শিক্ষার্থীদের বলেন যে, মনের চাহিদা অনুযায়ী জীবনের সফলতা আসে। সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে তার ওপর কঠোর পরিশ্রম করলে সাফল্য অবশ্যই আসবে। তিনি একজন ভালো পথপ্রদর্শক বা উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসরণ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। জীবনের মূল্যবোধের জন্য একটি সফল ক্যারিয়ার অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। শুধু ক্যারিয়ার নয়, শিক্ষার্থীদের মানবিক হওয়ারও আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।
অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক মিয়া তার বক্তব্যে বলেন, "পরিশ্রমই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।" তিনি শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের বিজয়ী করার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সোনালি ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার এম.এ. মারুফ প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুর সাত্তার বেগ, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হালিমা আক্তার, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান জাকারিয়া হাবিবসহ আরও অনেকে।
এই ধরনের কর্মশালা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।
