মান্দায় মাদকবিরোধী অভিযানে চোলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার ও ধ্বংস

নওগাঁর মান্দায় মাদক বিরোধী অভিযানে দুই হাজার লিটার চোলাইমদ ও মদ তৈরির বিপুল পরিমাণ উপকরণ জব্দ করেছে থানা পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার ভারশোঁ ঋষি পল্লিতে অভিযান চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধারের পর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বহুল আলোচিত ভারশোঁ ঋষি পল্লিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান পল্লির চিহ্নিত মাদক কারবারিরা। পরে ডলি ঋষি, অখিল ঋষিসহ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অন্তত দুই হাজার লিটার চোলাইমদ ও মদ তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।
উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সিদ্দিক হোসেন বলেন, ইদানিং ভারশোঁ ঋষি পল্লিতে চোলাইমদ তৈরি ও বিক্রির কারবার জমজমাট হয়ে উঠে। এ পল্লির ডলি ঋষি এবং তার স্বামী সুমন ঋষির পাশাপাশি অখিল ঋষি, দুলাল ঋষি, বীরেন ঋষিসহ আরও অনেকে এ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করার পর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ প্রসঙ্গে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ভারশোঁ ঋষি পল্লিতে অভিযান চালিয়ে দুই হাজার লিটার চোলাইমদসহ মদ তৈরির উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।
এরপর লোকজনের উপস্থিতিতে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। এ পল্লিকে মাদকমুক্ত করতে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করা হবে। ওসি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন