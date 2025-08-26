সাংবাদিক সাজুর ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় বিএমএসএফ এর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

নওগাঁর মহাদেবপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ডিবিসি নিউজের নওগাঁ জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক এ. কে. সাজুর ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার সকাল ১১টায় শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারের সামনে বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের (বিএমএসএফ) উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন বিএমএসএফ নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন। সহ-সভাপতি এ. কে. এম. ফজলে মাহমুদ চাঁদ-এর সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক হাবিবুর রহমান, সাইদুল ইসলাম হেলাল, রেজাউল কবির রাকিব এবং বিপ্লব সরকার কাজলসহ আরও অনেকে।
বক্তারা সাংবাদিক এ. কে. সাজুর ওপর হামলাকারী দলিল লেখক ও দালাল চক্রের সদস্যদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তারা বলেন, প্রতিটি সরকারি অফিস একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়। কিন্তু মহাদেবপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দীর্ঘদিন ধরে রাতভর জমি রেজিস্ট্রি হয়ে আসছে, যা নিয়মবহির্ভূত। বক্তারা মহাদেবপুরের সাব-রেজিস্ট্রার মুক্তি আরার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি জানান।
বিএমএসএফ নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন বলেন, "একজন সাংবাদিক যখন সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন, তখন তা শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, বরং সমগ্র জাতির বিবেককে আঘাত করে। মুক্ত সাংবাদিকতা একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সমাজের পূর্বশর্ত। তাই সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধে আমাদের সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের পেশাগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।"
তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সাংবাদিকরা নির্ভয়ে তাদের পেশা চালিয়ে যেতে পারবেন। বক্তারা আরও বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকল এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হামলাকারী দালাল ও সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা না হলে সাংবাদিক সমাজ নীরব থাকবে না। আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএমএসএফ নওগাঁ জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজমুল হক; গণমাধ্যম সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ; কার্যকরী সদস্য মো. মাহবুব জামান সেতু, এম.পি মহব্বত আলীসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ।
উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট নওগাঁর মহাদেবপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিক এ. কে. সাজুর ওপর দলিল লেখক চক্রের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন