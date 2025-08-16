মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় নিহত ৩, আহত ১

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট, ২০২৫) সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি দ্রুতগতির প্রাইভেট কার উল্টে গিয়ে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন।
ঘটনাটি ঘটে সকাল ৬টার দিকে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর যাত্রীছাউনি এলাকায়। মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল প্রাইভেট কারটি। পথে হঠাৎ গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায়, যার ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং গাড়িটি সড়ক বিভাজকের (road divider) সঙ্গে ধাক্কা খায়।
এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও দুজনকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
শ্রীনগর হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন এই দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছেন। হাসারা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল কাদের জিলানী জানান, ক্ষতিগ্রস্ত প্রাইভেট কারটি সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।
