নওগাঁর পত্নীতলায় বজ্রপাতে নিহত ১, আহত ৪

নওগাঁর পত্নীতলায় উপজেলার পশ্চিম পাটিচড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টায় বজ্রপাতে স্বাধীন (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
এ সময় বাবু লাল (৫৫), ফুল মনি (৫২), ইনসানুয়েল (৪২) এবং প্রনয় (৫০) নামে চারজন আহত হয়েছেন। নিহত স্বাধীন পশ্চিম পাটিচড়া ডোহানগর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে। আহত বাবু লাল, ফুল মনি, ইনসানুয়েল এবং প্রনয় একই এলাকার বাসিন্দা।
হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টায় স্বাধীন মাঠে পাওয়ার টিলার চালানোর সময় এবং অন্যান্যরা ঐ একই মাঠে কাজ করা কালীন সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হলে তারা পার্শ্ববর্তী একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। এসময় তাদের উপর আকস্মিক বজ্রপাত ঘটলে স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বাধীনকে মৃত ঘোষনা করেন। আহত অপর চারজনের মধ্যে বাবু লালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাক্তার খালিদ সাইফুল্লাহ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
