সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে একটি বাদুড়ের ছবি। যা প্রায় মানুষের সমান আকারের। ফিলিপিন্সের এক ব্যক্তি তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে ছবিটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না, এমন আকারের বাদুড় পাওয়া যায়, এই দেখুন সেই ছবি।’’টুইটারে অ্যালেক্স নামে ওই ব্যক্তি বাদুড়ের ছবিটি পোস্ট করেছেন ২৪ জুন। তার সঙ্গে আরও একটি স্ক্রিনশটও পোস্ট করেছেন এই বাদুড়েরই যেটি ২৫ মে পোস্ট হয়েছিল, তবে কোন সালে তা দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনশটে।

অ্যালেক্স দাবি করেছেন, ‘‘তিনি আগে বলতেন ফিলিপিন্সে মানুষের আকারের বাদুড় আছে। এটাই সেটি যার সম্পর্কে তিনি বলতেন।’’ সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বাড়ির ছাউনির কাঠ থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে বাদুড়টি। ছবিতে একটি মোটরসাইকেলের পিছনের অংশ দেখা যাচ্ছে। যার সঙ্গে তুলনা করলে বাদুড়টির আকার বেশ বড়ই মনে হচ্ছে। আর বাদুড়টি ডানা দু’টি নিজের শরীরে জড়িয়ে রেখে যেন ঘুমোচ্ছে। ছবিটি দিনের বেলা তোলা। পোস্টে দাবি করা হয়েছে, এটি গোল্ডেন-ক্রাউন্ড ফ্লাইং ফক্স।

দেখুন সেই ছবি:

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC